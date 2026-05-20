Güneyde seçimlerde 2 binden fazla polis görev alacak
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde pazar günü yapılacak parlamento seçimleri için 2 binden fazla polisin görev yapacağı açıklandı.
Polis Basın Sözcüsü Marina Christodoulidou, çarşamba günü yaptığı açıklamada, seçim sürecinin güvenli ve sorunsuz şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi.
Christodoulidou, “Amacımız, kendi sorumluluk alanımız çerçevesinde, düzen ve güvenlik konularında sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır” dedi.
Açıklamada, polis ekiplerinin oy verme merkezlerinde görev yapacağı, ayrıca motorize devriyelerin de sahada olacağı belirtildi.
Seçim operasyonlarının genel koordinasyonunun Lefkoşa’da kurulacak kriz yönetim merkezinden yürütüleceği kaydedilirken, diğer bölgelerde de il merkezlerinin oluşturulacağı ifade edildi.
