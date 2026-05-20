Kronos yatağının kullanımına ilişkin plan onaylandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun dün, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) “Kronos” yatağının kullanımına ilişkin planı onaylaması, seçime kısa süre kala yeni bir gündem yarattı.

Politis gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun seçime 6 gün kala bu kararı almasının, hükümetin ekonomik kaygı gütmek yerine, Kıbrıs’ı doğal gaz üreticisi konumuna getirmeyi planladığını gösterdiğini yazdı.

Gazete, İtalya-Fransa konsorsiyumu “Eni” ve “TotalEnergies” tarafından yürütülen projede, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ekonomik kazancının sınırlı kalabileceği yönündeki uyarılara rağmen, siyasi iradenin üretim sürecini hızlandırdığını kaydetti. Dünkü toplantıda “Afrodit” yatağından çıkarılacak gazın satışına ilişkin temel anlaşma şartlarının da kabul edildiği belirtildi.

Karara ilk siyasi desteğin hükümet ortaklarından geldiğini yazan gazete, DİKO ile DİPA’nın, bu gelişmeyi stratejik başarı olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Habere göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopoulos, karamsarlık ve “zehirli siyaset” yerine, halkın ortak hedeflerle önemli sonuçlar elde edebileceğini ifade ederek, eski Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ile şu anki bakan Mihalis Damianos’a teşekkür etti.

Gazete, hükümete yakın çevrelerin, Avrupa’ya Mısır üzerinden ilk Kıbrıs gazının ulaştırılmasının, ülkenin Doğu Akdeniz’deki enerji rolünü güçlendireceğini belirttiklerini yazdı.

Enerji uzmanlarının anlaşmanın mali boyutuna dikkat çektiğini belirten gazete, olası teknik aksaklıklarda ek maliyetlerin Kıbrıs’ın gelir payından düşülebileceği riskine karşı uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in, anlaşma şartlarını değiştirmek için hem İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hem de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron nezdinde girişimlerde bulunduğunu kaydeden gazete, “Eni” ve “TotalEnergies” konsorsiyumunun buna karşı çıktığını belirtti.

Enerji uzmanı Charles Ellinas’ın da konuyla ilgili açıklamasında küresel LNG arzındaki artış nedeniyle, 2028 sonrası doğal gaz fiyatlarının düşeceğini ve Mısır’daki altyapı kullanım ücretlerinin yüksek kalacağını belirttiğini yazan gazete bununla bağlantılı olarak da Kıbrıs’ın projeden elde edeceği net kazancın düşük olabileceği uyarısında bulunduğunu kaydetti.

Habere göre Ellinas, “Kronos” yatağının nispeten küçük olması nedeniyle üretim maliyetinin yüksek olacağını ve şirketlerin, riski azaltmak için mali yükün bir kısmını Kıbrıs’a yansıtabileceğini söyledi.

Ellinas ayrıca, dünyada çok sayıda yeni LNG projesinin devreye girmesiyle arzın artacağını kaydederek, Orta Doğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler nedeniyle fiyatlar şu an yüksek seyretse de, bu durumun kalıcı olmayacağına işaret etti.

Gazete, Ellinas’a göre Mısır’ın kendi payını iç piyasada kullanmama kararı sonrası, Kronos yatağından çıkarılacak yıllık yaklaşık 5 milyar metreküp gazın tamamının, Mısır’daki LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) terminalinde sıvılaştırılarak Avrupa’ya ihraç edileceğini yazdı.

Haberde, Avrupa piyasasında LNG fiyatının 6-8 dolar/mmBTU seviyesine gerilemesi ve Mısır altyapısının kullanım ücretlerinin 1,5 dolar/mmBTU’ya kadar çıkması halinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin projeden elde edeceği net kazancın oldukça sınırlı kalabileceği ifade edildi.