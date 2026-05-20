Lefkoşa ve Girne’de 19 Mayıs konserleri verildi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü (EEMDM) iş birliğindeki “19 Mayıs Ruhu” konserleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşti.

Verilen bilgiye göre, önceki gün Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nde, dün de Girne’de Bellapais Manastırı’nda verilen konserlerde; günün anlam ve önemini yansıtan şarkılar, marşlar ve özel eserler seslendirildi.

Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan eşliğindeki konserlerde, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Bariton Tuğrul Enver Töre ile Müzisyen Basbariton Soyhan Bilgeer solist olarak sahne aldı.

Ayrıca KKTCDOB adına dans sanatçıları Kerem İnanç ve Petek İnanç özel performanslarıyla konser programına katkı sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konserler öncesinde, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba, Müzeler Haftası’nın anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Bariton Tuğrul Enver Töre de 19 Mayıs'ın önemi hakkında konuşarak halkın Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.