Çatalköy–Esentepe Belediyesi 17. Zerdali Festivali başlıyor

Çatalköy–Esentepe Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Zerdali Festivali bu yıl 17’nci kez gerçekleştiriliyor. 22-23 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek festival, birbirinden renkli etkinlikler ve konserlerle bölge halkını buluşturacak.

Festival kapsamında kortej yürüyüşleri, halk dansları gösterileri, kültürel etkinlikler, müzik dinletileri ve konserler yer alacak. İki gün sürecek organizasyonda yerel kültürün tanıtılması ve bölgenin desteklenmesi hedefleniyor.

Festivalin ilk günü olan 22 Mayıs Cuma akşamı kortej yürüyüşü ile başlayacak etkinliklerde açılış konuşmalarının ardından Çatalköy–Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Gecede ayrıca Ahenk Türk Müziği Korosu ve Grup Frekans müzikseverlerle buluşacak.

23 Mayıs Cumartesi günü ise nostalji halk dansları gösterileri, Dance of Fire performansı ve Arif Edizer Grup Argastı sahne alacak. Festivalin final gecesinde ise sevilen müzik grubu Yeni Türkü konser verecek.

Festival alanında kurulacak stantlarda zerdali ve zerdaliden üretilen ürünlerin yanı sıra bölgeye özgü yiyecekler ve el emeği ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Esentepe’de gerçekleştirilecek 17. Zerdali Festivali öncesinde yaptığı açıklamada tüm halkı festivale davet etti.

Başkan Kırok, “Zerdali’nin başkenti Esentepe’de 17’cisi gerçekleşecek olan Zerdali Festivali kültürümüzü, üreticimizi ve bölge değerlerimizi yaşatan önemli bir buluşmadır. İki gün boyunca müzik, kültür ve dayanışmanın bir arada olacağı festivalimize tüm halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.