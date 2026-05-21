“DAÜ TechGirls yarışmasi ile kız öğrenciler dijital geleceği şekillendirecek”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren DAÜ TechGirls Komitesi tarafından düzenlenecek olan “Liseler Arası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Yarışması”, 22 Mayıs 2026 Cuma günü, 09:30 - 16:30 saatleri arasında, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

DAÜ'den verilen bilgiye göre; KKTC, lise düzeyindeki kız öğrencileri kadın temsilinin küresel ölçekte düşük olduğu bilişim alanına yönlendirmeyi amaçlayan etkinlik, yapay zekâ ve dijital çözüm üretimi odağında gençleri bir araya getiren sayılı organizasyonlar arasında yer alıyor. Telsim Vodafone ana sponsorluğunda ve Gazimağusa Belediyesi’nin desteğiyle, “Kızlar Geleceği Şekillendiriyor” temasıyla düzenlenecek etkinlikte, KKTC genelindeki liselerde öğrenim gören 11. ve 12. sınıf kız öğrenciler, teknoloji ve yapay zekâ araçlarını kullanarak çözüm üretmek için yarışacak.

Ödül töreni saat 16:30’da

İki kişilik takımlar halinde gerçekleştirilecek olan yarışmada, kız öğrencileri bilişim ve teknoloji alanlarına yönlendirerek teknoloji sektöründeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılmasına katkı sağlamak ve genç kızların toplumsal sorunlara dijital çözümler geliştirmelerini teşvik etmek amaçlanıyor. Söz konusu yarışmada öğrencilere toplumsal bir sorun sunulup katılımcılardan yapay zekâ araçlarını kullanarak dijital çözüm geliştirmeleri istenecek. Üretilen çözüm, rapor halinde teslim edilecek ve aynı gün saat 14:00’te akademi ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri önünde sunumlar gerçekleştirilecek. Öğrencilerin geliştireceği fikirlerin toplumsal fayda ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri saat 16:30’da düzenlenecek olan ödül töreni ile takdim edilecek.

Etkinlik, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile de doğrudan örtüşmekte olup, yarışma kapsamında özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim, eşitsizliklerin azaltılması ile insana yakışır iş ve ekonomik büyüme hedeflerine katkı sağlanması hedefleniyor. Organizasyon sayesinde öğrencilerin yapay zekâ, problem çözme, yaratıcı düşünme ve takım çalışması gibi kritik becerilerini geliştirmeleri de amaçlanıyor. Yarışma, genç kızların yalnızca teknolojiyi kullanan değil; üreten, sorgulayan ve topluma yön veren bireyler olarak güçlenmelerini hedeflerken, geleceğin dijital dünyasında kadın temsilinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak kurgulandı.