Peker’in ölüm sebebi kalp ve kronik akciğer hastalığı
Arapköy’de evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken yaşamını yitiren Selahattin Peker’in (E-67) ölüm sebebi, “kalp hastalığı, kalp kapak hastalığı ve kronik akciğer hastalığı” olarak tespit edildi.
Arapköy’de evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken yaşamını yitiren Selahattin Peker’in (E-67) ölüm sebebi, “kalp hastalığı, kalp kapak hastalığı ve kronik akciğer hastalığı” olarak tespit edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, dün hayatını kaybeden Peker’in ölüm nedenini saptamak amacıyla otopsi yapıldı.
Soruşturma devam ediyor.
Lefkoşa’da trafik kazası… 79 yaşındaki sürücü yaralandı
Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Sevil Altınkalb, yönetimindeki PS 984 plakalı araçla seyrederken yoldan çıktı ve bir makinist garajında park halinde bulunan R 005 plakalı araca, bir markete ait duvara ve elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Sevil Altınkalb, kaburga kemiklerinde kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesin'nde kontrol altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Girne ve İskele’de uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı
Polis basın bültenine göre, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, zanlı M.A.M.A’nın (E-26) kullanımındaki araçta ve evinde arama yapıldı. Aramalarda şahsın tasarrufunda toplam 805 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.
Öte yandan, İskele’de ise, zanlı N.B’ye (E-26) ait çantada polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
İki ayrı meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı.
40 dönüm biçilmemiş arpa yandı
Gazimağusa’da Çanakkale Ağıllar bölgesinde, dün, meydana gelen yangında toplam 40 dönüm biçilmemiş arpa yandı.
Yangın, polis, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
İkamet izinsiz altı kişi tutuklandı
Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen altı kişi tutuklandı.
Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.