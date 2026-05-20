Demetriou: Meclis felç olabilir

Temsilciler Meclisi Başkanı ve DİSİ lideri Annita Demetriou, ülkede siyasi felç ve bölünme riski bulunduğu uyarısında bulundu. Demetriou, yeni parlamentonun “muhalefet üzerine değil iş birliği üzerine kurulması gerektiğini” söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan Demetriou, birçok partinin kritik konulardaki tutumunun henüz bilinmediğini belirterek, “Uzlaşma iradesi mi olacak yoksa sürekli reddetme ve engelleme mantığı mı hakim olacak bilmiyoruz” dedi.

Ülkede “zehirli bir siyasi atmosfer” oluştuğunu savunan Demetriou, bunun bölünme ve popülizmle karakterize olduğunu ifade etti.

“Her şeyi yıkma eğilimi var ancak alternatif sunulmuyor ve sorumluluk alınmıyor” diyen Demetriou, bunun hem demokrasinin işleyişi hem de ekonomi açısından tehlikeli olduğunu kaydetti.

Demetriou, “Eğer Meclis çalışamaz hale gelirse, ekonomi, devlet ve nihayetinde vatandaş açısından maliyeti olacak bir felç durumuna sürüklenebiliriz” ifadelerini kullandı.

Anketlerde DİSİ’nin, AKEL karşısında küçük bir farkla önde görünmesine ilişkin değerlendirmede de bulunan Demetriou, seçim zaferinin “ego meselesi değil, ülkenin siyasi yönünü belirleme meselesi” olduğunu söyledi.

Demetriou, DİSİ’nin parlamentoda mümkün olduğunca fazla sandalye hedeflediğini belirterek, “Bir sandalye küçük bir fark gibi görünebilir ancak parlamentoda tek bir oy bile ekonomi, reformlar veya sosyal politikalarla ilgili kritik kararları belirledi” dedi.

Partisinin kısa vadeli popülerlik uğruna çizgisini değiştirmeyeceğini söyleyen Demetriou, “DİSİ yönünü kaybetti diyenlere şunu söylemek isterim; bizim yönümüz geçmişte de aynıydı, bugün de aynı, gelecekte de aynı olacak. Biz bu ülkenin sorumluluk gücüyüz” diye konuştu.