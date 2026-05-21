Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde görev yapan bir öğretmenin cinsel saldırı, cinsel taciz ve 16 yaşından küçük çocukların cinsel istismarı suçlamalarıyla tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gelener, basına yansıyan olayın eğitim sistemi açısından “son derece ciddi ve kabul edilemez” olduğunu belirterek, soruşturmanın devam ettiğini, müşteki sayısının artabileceğinin ve alınması gereken ifadeler bulunduğunun belirtildiğini kaydetti.

“Esas olan çocukların üstün yararıdır”

Gelener, “Bu meselede esas olan çocukların üstün yararıdır. Çocukların kimliklerinin, psikolojik bütünlüklerinin ve eğitim haklarının korunması devletin doğrudan sorumluluğudur” dedi.

Mağdur çocuklar ile ailelerinin teşhir edilmemesi, baskı altına alınmaması ve yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade eden Gelener, soruşturmanın bağımsız, şeffaf ve çocuk koruma ilkelerine uygun şekilde yürütülmesi çağrısı yaptı.

“Tüm sorumluluk zinciri araştırılmalı”

Soruşturmanın yalnızca zanlıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Gelener, “Sadece zanlı değil, ihmal ve denetimsizlik sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumlar da araştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

KTÖS olarak yıllardır yurtlar ve kurslarla ilgili resmi makamlara uyarılarda bulunduklarını söyleyen Gelener, bugün yaşananların bu uyarıların ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyduğunu savundu.

“Denetimsizlik ağır sonuçlar doğurdu”

Gelener, okulun kuruluşundan itibaren hukuki statüsü, yönetimi, yurt ve okul dışı bağlantıları ile Eğitim Bakanlığı’nın denetim kapasitesine ilişkin ciddi soru işaretlerini kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti.

Ortaya çıkan iddiaların, denetimsizliğin çocuk güvenliği açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini gösterdiğini ifade eden Gelener, “Çocuk istismarı polemik konusu yapılamaz. Ancak çocukları risk altına sokan eğitim politikaları da görmezden gelinemez” dedi.

Gelener, başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili makamları hesap vermeye çağırdı.