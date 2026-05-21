Sahtecilik ve dolandırıcılıkta rekor artış!

Yüksek Adliye Kurulu’nun resmi verileri, Kıbrıs’ın kuzeyindeki suç yelpazesindeki değişimi gözler önüne serdi; resmi evrak sahteleme ve dolandırıcılık vakalarında ciddi artış yaşandığı gözlemlendi.

Yüksek Adliye Kurulu’nun 2025 raporuna göre Ağır Ceza mahkemelerinde görülen toplam dava sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20.76 artışla 1390’a ulaştı.

Dosyaların ezici çoğunluğunu uyuşturucu suçları oluştururken, resmi evrak sahteleme ve dolandırıcılık vakalarındaki patlama adli tehlikenin boyutunu ortaya koydu.

Ağır ceza gündemini tam 500 dava ile yine uyuşturucu suçları (ithal, tasarruf, satış) belirledi.

Özellikle son dönemlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen "Resmi evrak sahteleme, sahte belge düzenleme ve dolandırıcılık" suçlarındaki patlama rapora da yansıdı; sahtecilik davaları 2024’te 121 iken 2025’te 210’a yükseldi.

Raporda, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarında 14 , ağır yaralama ve vahim zarar suçlarında 113 , cinsel tecavüz ve çocukların cinsel istismarı suçlarında ise 65 davanın ağır ceza gündeminde yer aldığı kaydedildi

Uyuşturucu kabusu hız kesmiyor: Tam 500 Dava!

Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemini en çok meşgul eden ve toplumsal geleceği tehdit eden suç unsuru, bu yıl da uyuşturucu oldu.

"Uyuşturucu madde ithali, alma, verme, satma, tasarrufu ve hint keneviri yetiştirme" suçlarından açılan dava sayısı 2023 yılında 364, 2024 yılında 487 iken, 2025 yılında 500’e ulaşarak rekor kırdı.

Bu rakam, Ağır Ceza'daki her 3 dosyadan neredeyse 1'inin doğrudan uyuşturucu ticareti ve tasarrufu ile ilgili olduğunu ortaya koydu.

Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarında patlama

Son yıllarda kamuoyunun ve medyanın gündeminden düşmeyen yolsuzluk ve sahtekarlık iddiaları, mahkeme rakamlarına da net bir şekilde yansıdı.

"Resmi evrak sahteleme, sahte resmi belge düzenleme, başkasının kimliğine bürünme, sahte çek/banknot tedavüle sürme ve sahtekarlıkla mal/para temini" suçlarını kapsayan kalemde korkutucu bir sıçrama yaşandı.

2024 yılında 121 olan sahtecilik dava sayısı, 2025 yılında yüzde 73.5'lik bir artışla 210’a fırladı.

Şiddet, cinayet ve ölümlü kazalar listede üst sıralarda

Raporda, doğrudan insan hayatını hedef alan ağır suçlardaki artış eğilimi de dikkat çekti.

"Taammüden adam öldürme" suçundan yürütülen dava sayısı 4’e yükseldi. "Adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs" dosyaları ise bir önceki yıla göre iki katına çıkarak 7'den 14’e ulaştı.

Çoğunlukla ölümlü trafik kazaları ve iş kazalarından oluşan "Tedbirsiz ve dikkatsiz bir fiil neticesi ölüme sebep olma" suçundan açılan davalar 25'ten 35’e çıktı.

"Ağır yaralama, vahim zarar, ciddi darp ve şiddet tehdidi" suçları istikrarlı artışını sürdürerek 84'ten 113’e yükseldi.

"Ateşli silah kullanma, taşıma, tasarrufu ve patlayıcı madde ithali" suçları 76'dan 87’ye çıktı.

Kamu görevlilerinin suçlarında artış

Rapora göre, kamu görevlisi tarafından sirkat, rüşvet almak ve görevi kötüye kullanma" iddialarıyla Ağır Ceza'ya taşınan dosya sayısı 7'den 13’e yükseldi.

"Cinsel tecavüz, ırza geçme, çocuğun cinsel istismarı ve fuhuşa teşvik" suçlarına yönelik Ağır Ceza huzurundaki dava sayısı ise 51'den 65’e yükseldi.

"Müstahdem/emanetçi tarafından sirkat, ikametgahtan sirkat ve hırsızlık" suçları 121'den 163’e çıkarken; "Silahlı soygun, ev-dükkan açma ve kasti hasar" dosyalarında hafif bir düşüş yaşanarak sayı 116'dan 106’ya geriledi.

"Devleti gelirden mahrum etmek ve yasa dışı yollardan gümrüksüz mal ithal etmek" suçları 14'ten 33’e tırmandı.