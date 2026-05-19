Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri İzmir’de sahne aldı

Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerinin hazırladığı, Hamlet eserinden uyarlanan “Hamlet Olmak” adlı tek perdelik tiyatro oyunu, 15 Mayıs Cuma akşamı İzmir’de sahnelendi.

Noyanlar Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik, İzmir’deki Ege Perla’da izleyiciyle buluştu.

“Sanatla Engel Tanımayan Yolculuk” temasıyla düzenlenen gösteride özel öğrenciler sahne performanslarını sergiledi. Etkinlikte, özel bireylerin sanat aracılığıyla sosyal yaşamda daha görünür olmasına dikkat çekildi.

Gece kapsamında konuşma yapan Noyanlar Şirketler Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Zarif Noyan, organizasyona katkı koyan öğretmenlere, öğrencilere ve katılımcılara teşekkür etti. Noyan, özel bireylerin sosyal ve kültürel yaşamda daha fazla yer almasına yönelik projeleri desteklemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Yoğun katılımın olduğu etkinlik sonunda tiyatro ekibi izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Ücretsiz gerçekleştirilen organizasyonun, İzmir’deki kültür ve sanat etkinlikleri arasında yer aldığı belirtildi.