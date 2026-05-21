Zafer Burnu’nda 12 kg yağış kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışının metrekareye 12 kilogram ile Zafer Burnu’nda kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kaleburnu’nda metrekareye 6 kg, Yeşilırmak’ta 4 kg, Akdoğan, Mağusa ve Çayönü’nde 3 kg yağış ölçüldü. Yağmur yağan diğer yöreler ise metrekareye 0.1 ile 2 kg arası yağış aldı.