“Ben Fidel” 12 Haziran’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek

“Ben Fidel” oyunu 12 Haziran Cuma günü Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, Küba’nın lideri Fidel Castro ve Küba Devrimi’ni konu alan oyunun yazar ve yönetmenliğini Onur Erbilen üstlenirken, oyunda Tolga Pancaroğlu rol alıyor.

“Tiyatro Kavuk” tarafından sahneye konulan tek perdelik oyun, dünyada Fidel Castro hakkında yapılan ilk tek kişilik oyun olma özelliğini de taşıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Girne Tiyatro Su ve Kıbrıs Hallederiz iş birliğinde sahnelenecek oyun saat 20.30’da başlayacak. 400 TL olan oyunun biletleri, Kıbrıs biletcim.com üzerinden satın alınabilecek.

Detaylı bilgi için 0533 821 2144 numaralı telefona ulaşılabilecek.