Alaattin Çakıcı: "Özgür bir vatandaşım, Kıbrıs'a da ve dünyanın her yerine de gidebilirim"

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı, hakkında Kıbrıs'a yerleştiği yönünde ortaya atılan iddia üzerine yazılı açıklama yaptı: "Özgür bir vatandaşım, Kıbrıs'a da ve dünyanın her yerine de gidebilirim."



Türkiye'de hükümetin destekçilerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “dava arkadaşım” diyerek sahip çıktığı Alaattin Çakıcı'nın bir süre önce Kıbrıs'ın kuzeyine kaçtığı, burada bir otel ya da casino satın aldığı iddiaları gündeme taşınmıştı.



Çakıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iddiaya net bir yanıt vermezken "kendisinin şu an özgür bir vatandaş olduğunu ve dünyanın her yerine gidebileceğini" ifade etti.

Çakıcı'nın açıklaması şöyle:



"Batı ve okyanus ötesi İsrail, ortaklaşa, ülkemizde, çirkin bir senaryo ile yerli işbirlikçelerini devreye sokarak, günlerdir bu çirkin oyunda her konuda gündeme getiren sözde basın mensupları, bir haberlerinde de Alaattin Çakıcı kıbrıs'a gönderildi" diyorlar.



Ben şuan Özgür bir vatandaşım, Kıbrıs'a da ve dünyanın her yerine de gidebilirim. Bu Kimsenin sorunu değilken , niye bu kadar sorun ediliyor. Sebahattin Önkibar isimli gazeteci, youtube da yayınladığı video da Alaattin Çakıcıya , 'eroin baronu olması teklif ediliyor" diyor. Ona ve herkese şunu söylerim ki , böyle bir teklifi bana kim yaparsa yapsın , "git karını kerhaneye bırak derim".



Ülkemiz üzerinde by-pass yapmak isteyen herkese sözüm şudur ki devletin bekası söz konusuysa tarafım devletin bekası ve devamlılığıdır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederim."

* Not: Çakıcı'nın açıklaması olduğu gibi aktarılmıştır, imla ve anlam bozuklukları kendisine aittir.



İddialar neydi?

T24 yazarı Tolga Şardan, Çakıcı'ya birileri tarafından 'sus ve piyasadan çekil' denildiğini, bunun üzerine ‘durum normalleşene kadar’ Kıbrıs'a gittiğini yazmıştı.



Şardan “Büyüteç” isimli köşesindeki yazısında konuya ilişkin “Resmi kayıtlara göre; Türkiye’nin en kalabalık organize suç örgütünü yönettiği belirtilen Çakıcı, ana vatandan onay çıkıncaya kadar Kıbrıs’ta ikamet etmek zorunda kalacak! Bendeki bilgiler böyle. Tabii, Kıbrıs’ın Türkiye’nin yeraltı dünyası için ne tür önem taşıdığını söylememe gerek yok” diye yazmıştı.

Şardan, “Emniyet kaynaklarından elde ettiğim bilgilere göre, birileri Çakıcı'ya 'sus ve piyasadan çekil' demiş. Cezaevinden çıkış süreciyle birlikte kimilerine göre ‘fazlasıyla piyasada görünen ve dikkat çeken, siyasi polemiklerin ve tartışmaların odağında yer alan’ Çakıcı için yeni bir hayat organize ediliyor sanırım” ifadelerini kullanmıştı.



Çakıcı’nın ‘durum normalleşene kadar’ bir süre Kıbrıs’ta kalacağı da iddia edilmişti.



