Akyiğit: “Yakıt geliyor, akşam saatlerinde kullanıma başlanacak”

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB – TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, Teknecik Elektrik Santrali’nin çalışabilmesi için gereken yakıtın bugün İskenderun’dan geleceğini ve akşam saatlerinde kullanıma başlanacağını ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Akyiğit, Türkiye’den gelen 2 jeneratörün ise bugün Teknecik’e kurulacağını ve deneme üretimine başlanacağını belirtti.

Dün akşam Başbakanlıkta kriz masası oluşturduklarını anlatan Akyiğit, gece yarısı AKSA’dan Teknecik’e tankerlerle yakıt taşıdıklarını ve Teknecik’in yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başladığını ve kesintilerin azaldığını ifade ederek, “Evet, bu bir çözüm değil, taşıma suyla değirmen dönmez ama bir yerden başlamak gerekiyordu” dedi.

Krizin neden yaşandığına da değinen Akyiğit, ihaleyi kazanan ve kuruma akaryakıt taşıyan Sidereal Lines’ın, 9 bin 997 tonluk yakıtı, bir önceki gecikme soncu kendisine kesilen ceza nedeniyle taşımadığını iddia etti.

Gereken yakıtı yazılı olarak da şirketten talep ettiklerini ancak sürekli ‘ertelendiklerini’ anlatan Akyiğit, “Yakıtın bitmesine yakın, aniden kuruma bir avukat geldi, bize verdiği teminata mahkemeden ara emri dosyaladı. O saat anladık ki bu adam bize akaryakıt getirmeyecek” şeklinde konuştu.

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