Kesinti isyanı: “İş yapamaz noktaya geldik, zararımız çok büyük”

Ertuğrul SENOVA

Teknecik Elektrik Santrali’ndeki akaryakıt eksikliği kaynaklığı üretim yetersizliği nedeniyle dün gün boyu elektriksiz kalan işletmeler binlerce lira maddi zarara uğradı, iş yapamaz noktaya geldi.

Dönüşümlü elektrik kesintilerinin sürdüğü sırada Gönyeli’deki işletme sahiplerinin nabzını tutan YENİDÜZEN ekibi, hem maddi hem de manevi bir çöküş gözlemledi.

Biçentürk Restoran’ın sahibi Hakan Biçentürk, 22 yıllık bir işletme olduklarından dolayı “tedbirli” davrandıklarını ve TL’nin döviz karşısındaki eriyişinden önce, yüzde 60 kapasite çalışan bir jeneratör satın aldıklarını, bu sayede en azından üretimden kopmadıklarını anlattı.

Biçentürk, tek kaybın maddi olmadığını, kesintilerin manevi anlamda da sorunlar yarattığını belirterek, “Kesintiler, dünyadan ne kadar uzak olduğumuzu anımsatıyor” dedi.

“Balıkçı Abidin”in işletmecisi Abidin Çolak ise kesintinin sürdüğü sırada buzluklarında toplamda 100 bin liralık ürününün bulunduğunu ve elektriğin gelmemesi halinde tümünün çöp olacağını söyledi. Buzdolaplarının çalışmaması nedeniyle kapakları açmadığını, bu yüzden müşteri gelse de satış yapmadığını anlatan Çolak, “Geçen ayki kesintilerde 18 bin TL zarara uğradığını” ifade etti. “Ayda 20 bin lira zararla bu iş yürümez” diyen Çolak, “Ben 32 yıllık balıkçıyım son 1-2 yıldır böyle sorunlar yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Savant Temizleme”nin sahibi Hüseyin Savant ise, elektrik kesintisi nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini, işlerin yarım kaldığını anlattı. Savant, “Baştakiler daha fazla yemesin, biraz da halka bıraksınlar, halk da faydalansın” çağrısında bulundu.

Gazioğlu Baklava işeltmecisi Mehmet Örskıran ise kesintiler nedeniyle buzlukların zarar gördüğünü ifade etti, geceden sabaha dondurma ve baklavaların bozulması nedeniyle 600 TL’den fazla zarara uğradıklarını anlattı…

İşletme sahipleri ne dedi?

Hakan Biçentürk (Biçentürk Restoran): Kesintiler, dünyadan ne kadar uzak olduğumuzu anımsatıyor

“Bizim sektörde elektrik, işletmenin canıdır, olmazsa olmazıdır. Biz 22 yıllık bir işletmeyiz, tedbirliyiz, bu yüzden jeneratörümüzü daha önceden almıştık. Fakat bu jeneratörden de yüzde 100 oranında randıman alamıyoruz. Alabilmemiz için büyük paralar harcamamız gerek. Jeneratör şimdi bozulsa, yenisini alamam, ekonominin durumu malım. Ama jeneratör alamayan çok sayıda işletme sahibi var. Bu durum üretimi muhakkak etkiliyor. Bir işletmenin 3-4 saat elektriğinin kesik kalması, hem moral bozuyor, hem üretimi etkiliyor, hem de dünyadan ne kadar uzak olduğumuzu anımsatıyor. Bunlar, dünyada olmayan şeyler. Turistler geliyor, bu yaşananları görünce hayret ediyorlar.”

Abidin Çolak (Balıkçı Abidin): Geçen ayki kesintilerde 18 bin TL zarara uğradım

“Dükkânda ortalama 100 bin liralık ürün var, taze stoklar var, eğer birkaç saat içerisinde elektrik gelmezse her şey çöp olacak. Buzlukların kapaklarını müşteri gelse de açmıyoruz. Çünkü bozulma ihtimalleri yüksek. Bu yüzden satış da yapmıyoruz. Buz makinesini çalıştırıp ürünleri de soğutamıyoruz çünkü jeneratörümüz yok. En basit jeneratör 25 – 30 bin TL. Bizim buzluklarımızı çalıştırmak için çok daha pahalılarına ihtiyacımız var. Geçen ayki kesintilerde 1 ayda 18 bin TL civarı ürünü çöpe atmak zorunda kaldık. Çünkü tekrardan dondursak bakteri üretir, insan sağlığına zararlı bir hal alırdı. Yine kesintilerin yaşandığı süreçte bir buzdolabı bir de buz makinesi yandı. İki makineden 8 bin TL daha çöpe gitmiş oldu. Yönetemiyorlarsa başkalarının yönetmesine izin versinler. Ya da hepimiz kapatıp gideceğiz. Ayda 20 bin lira zararla bu iş yürümez. Ben 32 yıllık balıkçıyım son 1-2 yıldır böyle sorunlar yaşıyoruz.”

Hüseyin Savant (Savant Temizleme): İçerde işler var, elektrik yok

“Cuma günü müşterimin düğünü vardı, gelinlik, damatlık, ailesinin abiyelerini bana getirdiler, bir baktık elektrik yok. İnsanlara söz verdik 12.00’de hazır edeceğiz diye, elektriği kestiler. Bugün içerde 15 perde var, 17.00’ye hazır edeceğimizi söylemiştim, düzenli müşterilere söz vermiştim. Saat 11 buçuk oldu, 08.00’den beri elektrik yok! Aybaşıdır kira ödemem gerek, elektrik, su parası ödemem gerek, sosyal sigorta – ihtiyat sandığı ödemem gerek, dükkâna ilaç almam gerek. Bir ambalaj almak bile dövizle. Artık ne yapmamız lazım? Baştakiler daha fazla yemesin, biraz da halka bıraksınlar, halk da faydalansın.”

Mehmet Örskıran (Gazioğlu Baklava): Bir günde ortalama zararımız 600 TL

“Dün geceden beri makineler çalışıyor, elektrik sürekli gidip geldiği için arızalar yaşanıyor, bu arızaları biz karşılıyoruz. Ürünlerimiz bozulma yapıyor, dondurmalarımız, baklavalarımız var, bozuluyorlar, buzdolaplarının motorları hasar görüyor. En azından jeneratör var ama tüm işletmeye yetmiyor. Klimalar var, fırın var, onları çalıştıramıyoruz. Bu sırada mevcut baklava, dondurma ve meşrubatı satabiliyoruz, üretim yapamıyoruz. Elektriği bekliyoruz. Dün geceden bu sabaha dondurmadan 400 TL, soğuk baklavadan 200 TL zarar ettik. Bir günde ortalama zararımız 600 TL. Devletimiz bizi bundan kurtarsın bu işe çare bulsun. “

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