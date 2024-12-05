“Akran Zorbalığı: Bilinçli Ol, Güvende Kal” konulu konferans düzenlenecek

Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, Cumartesi günü “Akran Zorbalığı: Bilinçli ol, Güvende kal” konulu konferans düzenleyecek.

‘Okuldayım Güvendeyim’ isimli proje kapsamında yapılacak konferans, 10.30 – 12.00 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Başkanı Müge Beidoğlu, konferansın amacının akranlar arası şiddet ve zorbalık konusuna dikkat çekmek, önlenebilmesi yönüyle eğitimci ile aileleri bilgilendirmek olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Sibel Dinçyürek ve Doç. Dr. Yeliz Akıntuğ tarafından verilecek konferansta Polis Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla, siber zorbalık ve bilişim suçları hakkında da sunum yapılacak.

Konferans ücretsiz ve halka açık olacak.