AKP Kıbrıs yol kapattı, polis trafiği durdurdu

AKP'nin Kıbrıs'taki "temsilciği" Lefkoşa'da yol kapattı. Polis ise yolu trafiğe kapatarak kalabalığı izliyor...

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında oy sayım işlemlerinin devam ettiği şu sıralar, AKP'nin Kıbrıs'taki "temsilciliğinde" hareketli saatler yaşanıyor.

Partinin Lefkoşa'daki binasında toplanan kalabalık, Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atıyor, "kazandık" söylemlerinde bulunuyor.

Bayraklarla yola çıkan kalabalık, trafiği kapatmış durumda.

Yol kapatma işlemine onay veren polis, bölgedeki trafik akışını kapattı.

Bölgede çok sayıda polis, kalabalığı izliyor...