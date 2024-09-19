Akıncı'ya kalıcı kalp pili takıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, 4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya kalıcı kalp pili takıldığını açıkladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Özyılkan, yapılan tetkikler neticesinde Akıncı’ya başarılı bir şekilde kalıcı kalp pili takıldığını, şu anda koroner yoğun bakımda takip edildiğini, genel durumunun stabil olduğunu belirtti.