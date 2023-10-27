“Akıncılar’dan aldım, başkasına taşıyorum”

Aracında yapılan aramada, ithali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo ürün bulunması üzerine tutuklanan H.G. Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Perşembe günü saat 10.15’te Kırklar - Akıncılar Anayolu üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, H.G.’nin kullanımında bulunan van araç içerisinde, ithali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo ağırlığında, 100 kutu filet balık, 10 kutu doğranmış soğan, 10 kutu yengeç bacağı, 140 kutu donmuş ahtapot ayağı, 30 kutu kalamar ve 5 kutu karides ele geçirildiğini söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıdan izahat istendiğinde ürünleri Akıncılar bölgesinde bir şahıstan aldığını ve başka bir şahsa vereceğini söylediğini ancak isim telaffuz etmediğini belirtti.

Polis, zanlının Akıncılar ve Kırklar arasında kullandığı güzergâhlara ait kamera görüntülerinin inceleneceğini, ayrıca cep telefon görüşmelerinin de araştırılacağını ifade etti.

Polis, ele geçirilen ürünlerin Kıbrıs’ın güneyinden getirildiğine inandıklarını ve araştırmanın sürdüğünü söyleyerek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.