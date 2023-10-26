Akıncılar’da kaçakçılık: 3090 kiloluk vurgun

Akıncılar-Kırklar Anayolu üzerinde yapılan Polis operasyonunda bir van içerisinde ithali yasak toplam 3090 Kg. ağırlığında, 100 kutu filet balık, 10 kutu doğranmış soğan, 10 kutu yengeç bacağı, 140 kutu donmuş ahtabot ayağı, 30 kutu kalamar ve 5 kutu karides ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor.