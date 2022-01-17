Akıncı'dan iç hat tepkisi: "Vilayetleştirme sürecinde bir adım daha atılacak”

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ercan’ın Türkiye’nin iç hatları olmasına yönelik açıklamalara tepki gösterdi. Akıncı, “Ercan’ı iç hat yapacak ve vilayetleştirme sürecinde bir adım daha atacak diye sevinecek halimiz mi var?" dedi.

Akıncı’nın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı seçimimize tarihimizdeki en ağır müdahaleyi yapan, hiç bir hukuki dayanağı olmadan keyfi kararlarla sakıncalı addettiği insanlarımızı hava alanlarından geri çeviren antidemokratik anlayış, Selahattin Demirtaş’ın yanısıra, Osman Kavala’yı yine haksız yere hapiste tutmaya devam ediyor. Bu gidişle Türkiye’yi Avrupa kurumlarından tümüyle dışlanma noktasına hızla yaklaştırmakta olan bir yönetim, Ercan’ı iç hat yapacak ve vilayetleştirme sürecinde bir adım daha atacak diye sevinecek halimiz mi var?"