AKEL’den dayanışma mesajı

Kıbrıs’ın güneyinde AKEL, barikatların kapanmasından etkilenen işçilerle dayanışma içerisinde olduğunu açıkladı. AKEL Merkez Komitesi’nin yaptığı açıklamada, “Özünde barikatlardan neredeyse tüm geçişlerin engellenmesiyle sonuçlanan işgal rejiminin dünkü kararı olumsuz bir gelişmedir” ifadelerine yer verildi. AKEL açıklamasında barikatların kapatılması konusunun BM ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komite’ye götürülmesi gerektiğini vurguladı.

İşte AKEL’in açıklaması:

“Karar, başkalarının yanı sıra, mahsur durumdaki Kıbrıslırumları, özgür bölgede ve ara bölgede çalışan Kıbrıslıtürk emekçileri, Pirgos bölgesi sakinlerini, Yeşil Hat Tüzüğü temelinde ticaret yapanları özellikle etkilemektedir.

Barikatlardan düzenli olarak geçenlerin artık haftalık veya günlük bazda koronavirüs testi yaptırdıkları koşullarda, aşırı sağcı Kıbrıstürk liderliğinin aldığı bu kararın epidemiyolojik riskle ilgili olarak aşırı bir karar olduğu görüşündeyiz. Bu nedenle, bu kararın sonuçlarından direkt olarak etkilenenlere vurduğu darbenin yanı sıra, iki toplumun günlük temasları konusunda da bir geriye gidişi daha teşkil ettiği için bu kararı kabul edilemez buluyoruz.

AKEL olarak, yeni tedbirlerden etkilenen Kıbrıslırumlarla ve Kıbrıslıtürklerle dayanışmamızı ifade ediyoruz ve hükümeti bu konuyu bir an önce Birleşmiş Milletler ile İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'ne götürmeye çağırıyoruz.”