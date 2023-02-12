AKEL taziye mektubu gönderdi

Güney medyası Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili gelişmeleri takibe devam ediyor. AKEL, depremde Adıyaman’daki bir otel enkazı altında kalarak hayatını kaybeden sporcu öğrenciler için Kıbrıs Türk siyasi partilerine mektup göndererek, taziyelerini iletti.

Haravgi’nin haberine göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, siyasi parti başkanlarına gönderdiği mektupta AKEL Merkez Komitesi ve şahsının, depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler için “samimî taziyelerini” dile getirdi.

“Türkiye ve Suriye’deki deprem felaketi ve kurbanlar arasında çocukların da olması bizi sarsıyor” ifadesine yer verilen mektupta, AKEL’in PEO, EDON, POGO ve EKA’dan oluşan Halk Hareketi ile birlikte Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere insanî yardım kampanyası yürüttüğü bilgisini de verdi.

Gazeteler, deprem ve depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerle ilgili haberleri Türkiye ve Kıbrıs Türk medyasından alıntılayarak, aktarmaya bugün de devam etti.

Fileleftheros haberleri “Sekiz Kıbrıslı Türk Öğrenci Enkazda… Türkiye’nin Adıyaman İlindeki Oteli Yıkıntılarında Saptandılar… Sahte Devlet BM Barış Gücü Aracılığıyla Kıbrıslı Rumlardan İnsanî Yardım Almayı Kabul Etti” ve “Ölümcül Depremde Ölü Sayısı 24 Binin Üzerinde… Suriye ve Türkiye’de Enkaz Altında İnsan Arama Çabaları Devam Ediyor” başlıklarıyla verdi.

Alihtia ise (birinci sayfasından ve fotoğraflı olarak) “24 Binden Fazla Can Kaybı, Kış Ortasında Yüzbinlerce Evsiz… Canlı Kıbrıslı Türk Ümitleri Sönüyor… Adıyaman’da 8 Kıbrıslı Türk Öğrencinin Daha Cansız Bedeni Çıkarıldı… Ölü Sayısı 35’e Ulaştı… Kıbrıslı Türk Annenin Ölen Oğluna Acı Vedası” başlığını kullandı.