Akdoğan'da feci kaza, 1 ölüm
Akdoğan'da bugün 15.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, polis henüz yaşamını yitiren kişinin kimliğini tespit edemedi.
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Akdoğan'da bugün 15.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, polis henüz yaşamını yitiren kişinin kimliğini tespit edemedi.
Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:
Ölümle Neticelenen Trafik Kazası Bugün saat 15:45 sıralarında, Akdoğan'da Toprak Ürünleri Kurumu Arpa Ambarları önünde Ahmet Mirka (E-46), yönetimindeki THZ 429 plakalı kamyonun çarpması sonucu bir erkek şahıs olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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