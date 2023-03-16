Akdeniz'de 4.3'lük deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.59'da Akdeniz'de Mersin Körfezi'nde 4.3 şiddetinde deprem gerçekleşti.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.59'da Akdeniz'de Mersin Körfezi'nde 4.3 şiddetinde deprem gerçekleşti.
4,3 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in Erdemli ilçesine 11,47 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
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