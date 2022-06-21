Akçın: “Narenciye üreticisi huzursuz”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği, narenciye üreticisinin huzursuz olduğunu ifade ederek, üreticiye bir an önce ödemelerinin yapılmasını istedi.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın yazılı açıklamasında, narenciyede mazot desteğini yükseltmenin narenciye için çok bir anlam ifade etmediğine işaret etti.

Kuru tarım yapan ve yüzlerce dönüm ekin eken birisi için bunun bir anlam ifade ettiğine işaret eden Akçın, şöyle devam etti:

“Özellikle girdilerden elektrik fiyatlarında yüzde üç yüz, gübre fiyatlarında yüzde beş yüz, mazotta yüzde beş yüz ayrıca içinde bulunduğumuz sezon da narenciye fiyatları ise geçen yılın yüzde 25 altında satılması üreticiyi perişan etmiştir. Birçok üretici hem suyu hem de gübreyi azaltarak bahçesini yaşatmaya çalışmaktadır. Bir kısım üretici ise kurutup kurutmama kararsızlığı içerisindedir. Narenciyede doğrudan gelir desteğinin bin TL civarında olması beklentisi içerisinde olan üretici hayal kırıklığına uğratılmıştır.

Tarımda kullanılan elektrik Ada genelinde yüzde 4 civarında yani tarımda kullanılan elektriği makul seviyeye çekmek elektrik kurumu için çok fazla bir kayıp değildir. Bu tüketici için sebze ve meyve fiyatlarının halkın daha ucuza tüketmesine vasile olacaktır. Ayrıca doğrudan gelir desteğinin belirlenen tarihlerde ödenmesi bir anlam ifade eder. Gününde ödenmeyen doğrudan gelir desteği destek olmaktan çıkar ve pek bir anlamı yoktur.

Tarım Dairesinden aldığım bilgi Akdeniz Bölgesi Güzelyurt’un batısı Yayla, Güneşköy, Aydınköy, Gaziveren Batı Bölgesi 14-15 Martta olan dondan dolayı ağaçlar tomurcuk döneminde olduğu için çiçeklerin yanması dolayısı ile yüksek oranda verim düşüklüğü yaşanacağı tahmin edilmektedir. Böyle bir durum Narenciyede ilk defa olduğu söylenmekte.

Durumun yerinde kontrolü ve tazmini için Tarım Bakanlığını özellikle Tarım Sigortasını göreve davet ediyoruz. Bir de Cypfruvexin altı aydan beri almış olduğu ürünün ödenmemesi Üreticinin büyük kayıplara uğradığı sulama sezonunun başlaması ile Üreticinin paraya ihtiyacı olduğu ve bir an önce Üreticiyi ödemelerini talep ediyoruz.”