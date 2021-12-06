Akaryakıtta litre başına 1 TL'yi aşan zam

Akaryakıta zam yapıldı. 95 oktan, 98 oktan benzine ve Euro Diesel'e 1 TL'nin üzerinde yapılan artış Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni fiyatlara göre; 95 oktan benzinin litre fiyatı 10.37 TL, 98 oktan benzinin litre fiyatı 10.58 TL, Euro Dieselin litre fiyatı 10.09 TL olacak.

Bu gece yarısından uygulanacak yeni fiyatlara göre akaryakıtın litre fiyatı şöyle olacak:

YENİ FİYATLAR:

95 oktan: 10.37 TL

98 oktan: 10.58 TL

Euro Diesel: 10.09 TL

ESKİ FİYATLAR:

95 oktan: 9.14 TL

98 oktan: 9.30 TL

Euro Diesel: 8.78 TL