Akaryakıta zam: Benzinin fiyatı 30 TL’yi aştı!
Hükümet, akaryakıt fiyatlarına zam yaptı, benzinin litre fiyatı 30 TL’yi ilk kez aştı.
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Hükümet, akaryakıt fiyatlarına zam yaptı, benzinin litre fiyatı 30 TL’yi ilk kez aştı.
95 ve 98 oktan benzine 1.98 TL zam yapılırken, Eurodiesel ve gazyağı sabit tutuldu.
Yeni akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.
Yeni düzenleme sonrası fiyatlar şöyle olacak:
95 oktan kuşunsuz benzin: 31.21 TL
98 oktan kuşunsuz benzin: 31.77 TL
Eurodiesel: 29,65 TL
Gazyağı: 29,65 TL
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