Akaryakıta zam
Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısından sonra akaryakıt fiyatlarına zam yapılması yönünde karar üretildi, karar resmi gazetede yayınlandı
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Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısından sonra akaryakıt fiyatlarına zam yapılması yönünde karar üretildi, karar resmi gazetede yayınlandı
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, 95 oktan oktan benzin 20,55 TL’den 21,97 TL’ye, 98 oktan benzin 20,87 TL’den 22,32 TL’ye, Euro Dizel 19,02 TL’den 20,64 TL’ye ve gaz yağı 18,57 TL’den 20,06 TL’ye yükseldi.
Yeni akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
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