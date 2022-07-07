Kıbrıslı Türkler karanlık günler yaşarken, hükümet ile ana muhalefet arasındaki gerilim de büyüyor.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda yaşananlar ve akaryakıt ihalesiyle ilgili soruları yanıtsız kaldı.

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, “Halkımızı mağdur etmemek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz” derken, CTP’nin soruları için “İyi İdare Yasası’nı işaret etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın bu açıklamaya yanıtı gecikmedi. “Size sorduğumuz soru açık! Tamamen hukuka aykırı ve ihalesiz olarak temin ettiğiniz akaryakıtla ilgili sözleşmelerdeki akaryakıt ve taşıma fiyatları ne kadardır?”

Erhürman devamında şunları söyledi:

Bunu size soran ana muhalefet partisi. Ana muhalefet partisinin halk adına sizi denetleme yetkisi ve sorumluluğu var. Meclis açık olsaydı kürsüden yanıt vermeniz gerekirdi. Kaldı ki, aslında bizim sormamıza gerek dahi kalmadan, günlerdir tartışılan bu konuyla ilgili açıklama yapmanız şeffaflık ilkesi çerçevesinde yükümlülüğünüzdü. Biz sizi yükümlülüğünüzü yerine getirmeye davet ediyoruz.

1. Bu konunun İyi İdare Yasası ile uzaktan yakından ilgisi yoktur!

2. CTP'nin açtığı dava çıkardığınız Yasa Gücünde Kararname'nin Anayasa'ya aykırılığı ile ilgilidir. Sorduğumuz soruların bu konuyla uzaktan yakından ilgisi yoktur!

3. Popülizm kelimesinin sözlük anlamına bir bakın bence! Kamunun parasıyla hem de ihalesiz biçimde yaptığınız harcamaların ana muhalefet partisi tarafından sorulmasının "popülizm" ile uzaktan yakından ilgisi yoktur!

Bir de size naçizane tavsiyem, bu aklıları veren danışmanınız her kimse onu görevden uzaklaştırmanızdır. Çünkü "yanıt" diye yaptığınız açıklamanın her yanı yanlıştır ve yanıt olmakla uzaktan yakından ilgisi yoktur!

Yarın (perşembe) sabah 9'da Başbakanlık önünde olacağız.

Bu ipe sapa gelmez iddiaları bir yana bırakın, şeffaf olun ve sorularımıza yanıt verin ki, elektriksiz bırakarak sinirlerini zaten germiş olduğunuz halkımızı, bayram öncesi, bir şey sakladığınıza ilişkin şüpheleri besleyerek daha da germeyin!

Tüm halkımızı , kendi parasının nasıl harcandığına ilişkin bilgi alma hakkına sahip çıkmak için Başbakanlık önüne bekliyoruz. 9'dan itibaren orada olacağız!

Üstel ne demişti?

“Yakıt sağlayıcı firmadan kaynaklanan yakıt ve arızalar nedeniyle ülkemizde son günlerde yaşananelektrik sorununu hızlı bir şekilde çözmek ve halkımızı mağdur etmemek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz.

Türkiye’den gönderilen 50 megawatt gücündeki ikiadet jeneratör 48 saat gibi kısa bir süre içerisindedevreye alınmış, trafo arızaları giderilmiş, gereken yakıt temini yapılmıştır.

Hükümet olarak vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hükümetimiz, halkımızın Bayram’ı refah içinde geçirmesi çabası içerisindeyken, ana muhalefet partisi bu çabamızı popülist bir yaklaşımla eleştirme gayreti içine girmiştir.

Ana muhalefet partisi Başkanı ve milletvekilleri, bugün Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada talep ettiği bilgi ve belgeleri, kendisi veya partisi adına, İyi İdare Yasası’nın ilgili maddeleri gereğince devlet kurumlarımızdan yazılı olarak talep etmesi gerektiğini bildiğinden şüphem yoktur.

Ana muhalefet partisinin bu şekilde popülizm yaparak, halkımızı Bayram öncesi huzursuz etmeye ve kışkırtmaya çalışmasına gerek yoktur. Devlet olarak ülkemizin huzur ve refahı için aldığımız kararların arkasındayız, halkımızın bir gün daha elektriksiz kalmaması için gereğini yapıyoruz. Yakıt alımı için uluslararası ihaleyi de başlattık.

Ana muhalefet partisinin mahkemeye başvurduğunu söyleyen ana muhalefet liderinin, yargıya intikal etmiş meselelerle ilgili yorum yapılmaması gerektiğini herkesten iyi bilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Hükümetimiz, halkımızın refahını ve yaşam kalitesiniartıracak, yüzünü güldürecek icraatları hayata geçirmek için özverili çalışmalarına, Anavatanımız Türkiye’nin de verdiği güçlü destekle devam edecektir.”