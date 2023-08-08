Akansoy: “Omzumuz omzundadır sevgili Ali”

CTP Genel Sekteri Asım Akansoy Ali Kişmir’e GKK tarafından dosyalanan davayla ilgili olarak “Düşünce ve ifade özgürlüğü Anayasamız tarafından güvence altına alınmış ve Kıbrıs Türk halkının derinliğine içselleştirmiş olduğu temel bir haktır. Ne ekonomik ne sosyal baskılarla bu toplum susmaz ve sinmez. Açıkça ifade ediyoruz… Arkadaşlarımızın hiçbirini yalnız bırakmayacağız… Omzumuz omzundadır sevgili Ali” İfadelerinde bulundu.

"Bundan kısa bir süre önce gazeteci dostumuz sevgili Ali Kişmir, Cumhurbaşkanlığı’ndaki Tatar’ın baskıları sonucunda işsizliğe mahkûm edilmiş ve o gün de sevgili Ali’nin yanında olduğumuzu belirtmiştik.

Bugün öğreniyoruz ki; sorgulayıcı yaklaşımla, düşüncelerini paylaştığı bir konuyla alakalı olarak Ali Kişmir hakkında bir dava dosyalanmış.

On yıla kadar hapsi istenmekteymiş!

Düşünce ve ifade özgürlüğü Anayasamız tarafından güvence altına alınmış ve Kıbrıs Türk halkının derinliğine içselleştirmiş olduğu temel bir haktır.

Ne ekonomik ne sosyal baskılarla bu toplum susmaz ve sinmez.

Açıkça ifade ediyoruz…

Arkadaşlarımızın hiçbirini yalnız bırakmayacağız…

Omzumuz omzundadır sevgili Ali."

Asım Akansoy