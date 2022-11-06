Akansoy: Kıbrıslı Türkler Kıbrıs’ın güneyinde ucuz işgücü olarak görülemez

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güneyde çalışan Kıbrıslı Türk emekçilerin sorunlarını PEO ile görüştü.

CTP heyeti, Kıbrıs’ın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türk emekçilerin yaşadıkları sorunları görüşmek ve bu sorunlara üretilebilecek çözümler konusunda yardımcı olmak amacıyla geçtiğimiz gün güneyde örgütlü en büyük işçi sendikası olan PEO’yu ziyaret etti.

Ziyarette, CTP adına Genel Sekreter Asım Akansoy ile Örgüt Sekreteri ve Lefkoşa milletvekili Ürün Solyalı yer aldı. PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus ve PEO üst düzey yöneticilerinin yer aldığı toplantıda özellikle Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin ve Güney Kıbrıs’tan emeklilik hakkına sahip olan insanların sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri konusunda değerlendirmeler yapıldı.

SORUNLAR MASAYA YATIRILDI…

CTP heyeti, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin başta maaş düzenlemeleri olmak üzere, mesleki programlara ve dil eğitim programlarına katılımları ve evlenme belgeleriyle ilgili yaşanan sorunları gündeme getirdi. Bu arada Avrupa Birliği istihdam müdürlüğünün Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gönderdiği mektup konusunda da heyet detaylı bilgi alarak konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AKANSOY: HER BİR KIBRISLI TÜRK, SOSYAL GÜVENCE İÇİNDE ÇALIŞMALI

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Güneyde çalışan Kıbrıslı Türklerin ucuz iş gücü olarak görülemeyeceklerini, buna net bir biçimde karşı olduklarını, güneyde çalışan her bir Kıbrıslı Türkün sendikalaşma ve sosyal güvence içerisinde çalışması gerektiğini belirtti ve bu çerçevede PEO ile işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

PEO’nun yürütmekte olduğu çalışmalarda Kuzeydeki sendikalarla işbirliği içerisinde olduğunu ancak gelişmelere bağlı olarak CTP ile PEO’nun ortak çalışma yaparak emekçilerin bilgilendirilmesi ve haklarına sahip çıkabilmesi amacıyla kurumsal bağlamda temaslarını sürdürebileceklerini belirtti.

HARALAMBUS: CTP İLE HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus da Akansoy’un ortaya koyduğu görüşleri paylaştığını ve CTP ile her türlü işbirliğine ve ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Güneyden emeklilik hakkı kazanmış olan Kıbrıslı Türklerin maaşlarında bir farklılık olmasını kabul etmediklerini beliten Haralmbus bu problemin aşılabilmesi için de Anastasiadis hükümetine baskı yaptıklarını belirtti.

Güney Kıbrıs’ta asgari ücretin 710 Euro olduğunu ve emeklilerin bu maaş düzeyinde bir emeklilik maaşı aldığını kaydeden Haralambus, bu konuda Anastasiadis hükümetinin çelişkili yaklaşımlar içerisinde olduğunu belirtti.

Haralambus, Kıbrıslı Türk emeklilerin Güneyde yaşamamasını gerekçe göstererek bundan dolayı bir fark ortaya koyduğunu ancak bunu kabul edilemez bulduklarını ve bu sorunun aşılabilmesi için girişimlerin sürdüğünü, baskı yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

YUNANCA VE MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI…

Haralambus ayrıca, Güney Kıbrıs’ta Yunanca ve mesleki eğitim bağlamında meslek yetiştirme programlarının söz konusu olduğunu ve bu yönde bir ihtiyaç analizi yapılarak Kıbrıslı Türklerin de bu programlardan daha fazla yararlanabilmesi amacıyla PEO’nun çalışma içerisinde olduğunu aktardı.

PEO bundan sonraki süreçle ilgili olarak gerek Kıbrıslı Türk emekçilerin bilgilendirilmesi, gerekse sendikalı çalışma, sosyal hakların güvence altına alınması kapsamında işbirliklerini geliştirmeye açık olduklarını söyledi.