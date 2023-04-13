Akansoy: “KIB-TEK çalışanları ülke ve halk adına mücadele ediyor”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Tenkecik Elektrik Santrali önünde basın açıklaması yaptı. Akansoy, CTP heyeti olarak KIB-TEK çalışanlarına destek belirtmek için burada olduklarını ifade etti.

Akansoy, KIB-TEK çalışanlarının ülke ve halk adına mücadele ettiklerini ifade etti. Akansoy, KIB-TEK çalışanlarının ötekileştirilmesine ve düşmanlaştırılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi.

Akansoy, CTP olarak sabotaj konusunda devletin gerekli süreçleri başlatması gerektiğini, sosyal medyada tüm fotoğrafları ve bu insanların hangi partiye mensup olduklarını gördüklerini kaydetti.

“KIB-TEK çalışanlarının kendi evlerine, çalışma alanlarına girişi neredeyse yasaklandı. UBP hala daha ben yaptım olur mantığıyla enerji konusunu çözemez. Başka hiçbir sorunu çözemez” ifadelerini kullanan Akansoy, yasanın geri çekilmesini ve diyalog yolunun açılması gerektiğini vurguladı.