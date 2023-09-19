Akansoy: “Güçlü olan, dünyanın kulak verdiği, dikkate aldığı biziz”

CTP Genel Sekteri Asım Akansoy, sosyal medyadan Ersin Tatar’a tepki gösterdi. Akansoy, “Kıbrıslı Türkler tarihinin en büyük temsiliyet krizini yaşıyor. Çünkü temsil edilmiyorlar” ifadelerini kullanarak, “Güçlü olan, dünyanın kulak verdiği, dikkate aldığı biziz” dedi.

İşte Akansoy’un açıklaması:

Kıbrıslı Türklerin yegane kurtuluşu, Kıbrıs sorununa kapsamlı ve adil bir çözüm bulmaktan geçer. “Çözüm ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları” çerçevesinde bir anlaşma ve Avrupa Birliği üyeliği, toplumun varlığı, refahı ve mutluluğu için değişmez bir esastır.

Bu bir gerçektir. Adada gerçeklerden bahsetmek isteyip de fiili duruma sığınanların bunu çok iyi bilmesinde yarar var.

Ersin bey BM Genel Kuruluna niye gitti ?

Kıbrıslı Türklere kimlik biçmek için mi ? Yoksa ayrılıkçı fantezilerini Türk basınına aktarmak için mi ? Eğer durum buysa, o kadar masrafa ne gerek vardı. Burada kalıp aynı türküyü çağırsaydı da eğitimin çadırda başladığı şu günlerde çocuklara bir katkı sunsaydı.

Kıbrıslı Türkler tarihinin en büyük temsiliyet krizini yaşıyor. Çünkü temsil edilmiyorlar.

Ancak inanın halka rağmen hiçbir şey yapamazlar. Halkımız dünya ile onurlu bir buluşma, Adada adil ve eşitliğe dayalı bir federal çözüm istiyor.

Tüm dünya bunu biliyor ve Kıbrıslı Türk toplumunun görüşleri tüm resmi raporlara yansıyor.

Güçlü olan, dünyanın kulak verdiği, dikkate aldığı biziz.

Böyle devam edemezler inanın.