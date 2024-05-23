Akansoy: Bir an önce erken seçime gidilmelidir, CTP hazırdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin hazır olduğunu belirtti ve UBP-DP-YDP Hükümeti'ni erken seçime çağırdı. Ünal Üstel başbakanlığındaki “UBP-DP-YDP hükümetinin” hayatın hiçbir alanında bir şey yapmadığının altını çizen Akansoy, ülkenin her alanında sorunlar bulunduğunu ve sorunlara çözüm üretmek yerine krize dönüştürdüğünü vurguladı. Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin sorularını yanıtlayan Asım Akansoy, Kıbrıslı Türklerin varoluşunun, Kıbrıs’ta çözümden geçtiğine dikkat çekti.

“UBP hükümeti, hayatın hiçbir alanında bir şey yapmıyor”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin yaptığı eylemlere destek belirttiklerini kaydeden Akansoy, üç gündür eylem yerine gidip hayvancıların sorunlarını dinlediklerini, destek belirttiklerini ifade etti. Kasaplar, restorancılar, ve hayvancılarla uzun zamandır diyalog içerisinde olduklarını vurgulayan Akansoy, krizlerin ortaya çıkma nedenlerini ver çözüm yollarını ele aldıklarını vurguladı. Tüm sorunları masaya yatırıp çözüm odaklı çalıştıklarını dile getiren Akansoy, tarım ve hayvancılık alanının da her alan olduğu gibi çok kötü yönetildiğine dikkat çekti. “Süreci yönetmeyerek, kriz ortaya çıkmasını bekliyorlar, son dakika ise bakanlar kurulu kararıyla sorun çözme yoluna gidiyorlar” diyen Akansoy, et konusundaki krizin, başka alanlarda da yaşandığını vurguladı. Akansoy, “UBP hükümeti, hayatın hiçbir alanında bir şey yapmıyor” diye konuştu ve adına hükümet diyen yapının, insanlara çatışmaya davet eden bir dil ile yanıt verdiğini belirtti.

“Ortada sürdürülemez bir durum var”

Hayvancının önünü göremediğine işaret eden Akansoy, “600 ton ayda tüketen bir ülke neden 20 tona ihtiyaç duyuyor? Bunun nedeni insanlarımızı donmuş ithal ete alıştırmak ve buna mahkum etmek mi? Böylece hayvancılığımızı bitirmek mi ? Bunu elbette sorun ediyor insanlarımız. Burada sorunlara çare üretecek bir yaklaşım yok. Hayvan üreticileri de soruyor, yanıt alamıyor sonuçta, 20 ton eti size hediye etmeye hazırız diyorlar” dedi. Pazartesi günü ülkede genel grev olabileceğini söyleyen Akansoy, CTP olarak diyalog çağrısı yaptıklarını, hükümetin bir an önce ortak akıl yaratmak için çalışma yapması gerektiğini üreticileri daha da yıpratmadan, zarara uğratmadan, üzmeden diyalog kurması gerektiğini dile getirdi. Üreticinin her koşulda yanında olacaklarını da ifade ederek, çatışma ve gerilimin çare olmadığını sözlerine ekledi. Ortada sürdürülemez bir durum olduğunun altını çizen Akansoy, bu duruma sadece hayvancıların değil, toplumun tüm kesimlerinin tepkili olduğunu kaydetti. UBP’nin ülkede hiçbir sorun yokmuş gibi sadece kurultaylarını düşündüğüne işaret eden Akansoy, “Onun dışında, ülkede herhangi bir sıkıntı olduğu idrakinde değiller” diye konuştu. “Erken seçim, bu ülkedeki sorunların çözümü noktasında çok önemli bir karardır” diyen Akansoy, erken seçim kararını, toplumun vereceğine dikkat çekti. Halkın gidişattan memnun olmadığının altını çizen Akansoy, “CTP erken seçime gitmeye hazırdır. Ünal Üstel, bu konuda sorumluluk ve iyi niyet taşıyorsa, hamle yapması, istifa etmesi gerekir” dedi.

“Kıbrıslı Türklerin varoluşu, Kıbrıs’ta çözümden geçer”

Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Asım Akansoy, “Kıbrıslı Türklerin varoluşu, Kıbrıs’ta çözümden geçer. Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme, var olma mücadelesi, çözümden geçer. Çözüm olmadan bu mücadele bitmeyecek, devam edecek. Bizim istediğimiz çözüm, ne azınlık olmak ne de alt yönetim olmaktır. Kıbrıslı Türklerin erki eline alabilmesi, federasyondan geçer. Federasyon, yegane varoluş modelidir” diye konuştu. Ersin Tatar’ın Kıbrıslı Türkler için “tarihsel bir talihsizlik” olduğunu vurgulayan Akansoy, 2017 sonrası federasyon isteyenlerin hain ilan edildiği belirtti. “Bunun sorumlusu, Tatar ve onu seçtirenlerdir” diye konuştu. Ersin Tatar’ın popülist olduğunu söyleyen Akansoy, Tatar’ın kendi halkını temsil etmediğinin altını çizdi. CTP olarak iş ola bir müzakere değil, sonuca ulaştıracak müzakere istediklerini ifade eden Akansoy, “Çözümsüzlük odakları, gerilime oynuyor” dedi.