Akansoy: “Alışmayacağız”

Türkiye’deki yarı finallerde yarışmak üzere Gaziantep’e giden Namık Kemal Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Küdenler’e “giriş yasağı” uygulanmasına CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy tepki gösterdi.

Akansoy açıklamasında, En temel insan haklarına aykırı olan bu durumun, kardeşlik hukukundaki yerini bilen var mı ? Yok. O zaman boşuna nefes tüketilmesin. Sizinki, bizden olan çok yaşasın hukukudur” ifadelerini kullandı, “alışmayacağız” dedi.

Açıklama şöyle:

Spor öğretmeni arkadaşımız Hasan Küdenler’in Türkiye’ye alınmaması çok ilginçtir hamaset edebiyatı ve milliyetçi naralar arasında geldi.

En temel insan haklarına aykırı olan bu durumun, kardeşlik hukukundaki yerini bilen var mı ? Yok. O zaman boşuna nefes tüketilmesin.

Sizinki, bizden olan çok yaşasın hukukudur.

Kıbrıslı Türkler tarihsel olarak çok zor günlerden geçerek bugünlere geldi. Bunu da aşacak..

Ancak bu sürede sizin müdahale ve baskılarınıza hiçbirimiz alışmayacağız.

Ne spor öğretmeni arkadaşımız Hasan Güdenler’in Türkiye’ye alınmamasına ne de genç sporcu yeteneğimiz Buse Savaşkan’ın kendi ülkesi adına yarışamamasına…

Alışmayacağız !