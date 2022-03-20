Akamas’ın korunması için söylediler

Murat OBENLER

Kıbrıs’ın güneyindeki “Kıbrısın Doğal Kıyıların, Akamas Yarımadası’nın ve Kıbrıs’ın Koruması için İnisiyatıf” tarafından 2015 yılından beri sürüdülen kampanyaya destek sağlamak için bir müzikal etkinlik düzenlendi. Güney Lefkoşa’da yeni açılan Youssooroom’da sahne alan World Music kategorisinde listelerin en başında yer alan dünyaca ünlü Kıbrıslı müzik topluluğu Monsieur Doumani’nin yanısıra Vlamis & The Suns ile Dj.Cotsios o Pikatillis sahne aldılar. Akamas’ın korunması için sürdürülen kampanyaya destek için Youssooroom’da yer alan etkinliğe birçok aktivist, gönüllü ve destekçi katılırken bir kez daha Anastasiadis hükümetinin Akamas’a yönelik büyük yatırımcılarla el ele hayata geçirmeye çalıştığı planlara karşı güçlü bir ses verildi. Sanat ile çevre mücadelesinin birlikte verildiği iyi bir örnek olan etkinlikte toplanan bağışlar kampanyada kullanılacak. Etkinlikte Uranios Harpass’ın sanatsal sergisi de yer aldı. Gecede katılımcılar “Hükümet ellerini Akamas’tan çek. Akamas’ın korunması doğal-kültürel mirasın korunması demektir. Bu mirasa sahip çık. Akaması birlikte Koruyalım” gibi sloganlar da attı..