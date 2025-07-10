"Akademik bilgi birikimiyle bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacak"

LAÇ Belediyesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, belediye ile üniversite arasında süregelen ortak projelerin daha da güçlendirilmesini amaçlıyor.

İmza töreninde konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, üniversite olarak toplumsal katkıya büyük önem verdiklerini belirtti. Nadiri, “LAÇ Belediyesi ile sekiz yıldır süren iş birliğimizi bugün daha da pekiştiriyoruz. Üniversitemizin akademik birikimi ve uzman kadrosuyla bölgesel kalkınmaya destek vermeye devam edeceğiz,” dedi.

Üniversitenin dünya sıralamasında elde ettiği başarıya dikkat çeken Prof. Dr. Nadiri, “UKÜ, 2020–2025 yılları arasında dünyanın en iyi 600–800 üniversitesi arasında yer alarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Sadece kampüsümüzde değil, ülkenin dört bir yanında bilgi ve birikimimizi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu bağlamda üniversitelerin üç temel misyonu olan eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında üzerimize düşeni yapıyoruz,” ifadelerini kullandı.

LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser ise yaptığı konuşmada, “Daha önce birlikte yürüttüğümüz projeler bu iş birliğinin temelini oluşturdu. Şu anda aktif olarak süren çeşitli çalışmalarımız var ve bu projelerin aynı iş birliği ruhuyla devam edeceğine inanıyoruz,” dedi.

Başkan Ataser, akademik destekle sorunlara kalıcı çözümler üretmenin önemine değinerek, “Bu tür iş birlikleri sadece yerel yönetimler için değil, ülkede yaşayan her vatandaş için de önemli kazanımlar sunuyor. Bugün imzaladığımız protokolün arkasında uzun süreli bir hazırlık süreci ve karşılıklı güven var. Üniversite gibi güçlü bir kurumla ortaklaşa yürütülen bu çalışmalar, yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etmemize katkı sunuyor,” şeklinde konuştu.

Her iki taraf da iş birliğinin uzun vadeli, sürdürülebilir ve topluma fayda sağlayacak şekilde devam etmesi temennisinde bulundu.