AİHM açıkladı: En çok başvuru Türkiye'den

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), aylık istatistikleri yayınlandı. 31 Ekim 2022 itibariyle Türkiye, 19 bin 850 dosya ile en fazla başvuru yapılan ülke oldu.

AİHM, aylık istatistikleri yayınladı. 31 Ekim 2022 tarihi itibariyle AİHM önünde karara bağlanmamış (derdest) durumdaki başvuru sayısı toplam 75 bin 350. AİHM verilerine göre; Türkiye 19 bin 850 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Türkiye’yi 17 bin 50 başvuruyla Rusya, 10 bin 750 başvuruyla Ukrayna takip etti.

Toplam 37 ülkeden yapılan 8 bin 300 başvurunun dışında listede üst sıralarda yer alan diğer ülkeler de şunlar oldu:

“-Romanya, 4 bin 950 başvuru

-İtalya, 3 bin 850 başvuru

-Yunanistan, 2 bin 850 başvuru

-Polonya, 2 bin 600 başvuru

-Azerbaycan, 2 bin 200 başvuru

-Sırbistan, bin 700 başvuru

-Ermenistan, bin 250 başvuru.”

(ANKA)