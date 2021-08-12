Ahmet Zurnacı’nın ölüm sebebi “beyin kanaması”

Polis, salı günü iş yerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Pınarbaşı’nda sakin 57 yaşındaki Ahmet Zurnacı’nın ölüm sebebinin “beyin kanaması” olduğunu açıkladı.

Polisten yapılan açıklamaya göre önceki gün saat 11.30 sıralarında, Pınarbaşı’nda sakin Ahmet Zurnacı’nın (E-57), iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Zurnacı’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “beyin kanaması” olduğu tespit edildi.