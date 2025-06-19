“Ağır yaralanan Filiz Cıgıt’ın hayati tehlikesi sürüyor”

Balıkesir’de Hüseyin Özgit Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 60 yaşındaki Filiz Cıgıt’a çarparak ağır yaralanmasına neden olan A.K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis; Cıgıt’ın beyin kanaması geçirdiğini, kol ve kalça kemiğinde kırıklar oluştuğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğü açıkladı.

Polis memuru Mehmet Aki mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18 Haziran 2025 tarihinde saat 21.30’da Balıkesir’de Hüseyin Özgit caddesinde zanlının aracıyla seyrederken bir evin önüne geldiğinde 60 yaşındaki Filiz Cıgıt’a aracın sol ön kısmı ile çarptığını belirtti.

Polis, Filiz Cıgıt’ın 112 acil Servis ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydetti. Cıgıt’ın kolunda ve kalçasında kırıklar oluştuğunu, beyin kanaması geçirdiğini söyleyerek, hayati tehlikesi bulunduğuna vurgu yaptı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyen polis, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.