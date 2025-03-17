Ağaç dikme etkinliği düzenlendi

Creditwest Bank, Alpet ve Dünya Barış Üniversitesi (DBÜ), gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla ortak bir ağaç dikme etkinliği düzenledi. DBÜ’nün Lefkoşa-Mağusa yolu üzerindeki yeni kampüs alanında gerçekleşen etkinlik, yoğun katılımla doğaya anlamlı bir katkı sağladı.

Etkinliğe Creditwest Bank ve Alpet çalışanları ile DBÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Organizasyonda kurum yetkilileri, çevre bilincinin önemine dikkat çeken konuşmalar yaptı.

Sofu Altınbaş: "Doğa, Geleceğimizin Teminatı"

Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve DBÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Sofu Altınbaş, "Ağaçsız bir yaşam ve vatan düşünülemez. Halkımızı 'Bir Ağaç da Benden' kampanyasına katılmaya çağırıyorum. Doğa, geleceğimizin teminatıdır. Gelin, hep birlikte yeşil bir gelecek için el ele verelim ve dünyamızı ağaçlandıralım." ifadelerini kullandı.

Vakkas Altınbaş: "Ağaçsız dünya hayal edilemez"

Altınbaş Holding Başkan Vekili Vakkas Altınbaş, Orman Haftası'nın önemine değinerek, "Ağaçsız bir dünya düşünmek imkansız, insan ömrünün sonuna kadar ağaç dikmelidir. Tüm vatandaşlarımızı ağaç dikmeye ve doğaya gereken önemi vermeye davet ediyoruz. Unutmayalım ki, diktiğimiz her fidan, yarınlarımıza bırakacağımız en kıymetli mirastır." dedi.

Mazher Zaheer: "Yeşillendirme, gelecek nesillere en değerli miras"

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kıbrıs'ın yeşillendirilmesinin bir görev olduğunu vurgulayarak, "Ağaçlandırma, çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli mirastır." şeklinde konuştu. Bu etkinlikler kapsamında bankanın, doğaya binlerce ağaç kazandırmakta ve Kıbrıs'ın yeşillendirilmesine önemli katkılar sağlamadığını vurguladı. Zaheer, Creditwest Bank'ın bu çalışmaları, sadece ağaç dikmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumda çevre bilincinin oluşmasına da katkıda bulunduğunu ekledi.

Tevfik Türkoğlu: "Doğaya yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır"

Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, "Doğa ve dünyamız için bu tür sosyal sorumluluk projeleri çok önemli. Alpet olarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak en büyük önceliklerimizden. Bu nedenle, doğaya yapılan her yatırımın, aslında geleceğimize yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu tür etkinlikler, çevre bilincinin yaygınlaşmasına ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamıza vesile oluyor. Alpet olarak, doğa dostu projelere olan bağlılığımızı sürdüreceğiz ve bu alandaki çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." diyerek doğa dostu katılımcılara teşekkür etti.

Doç. Dr. Ahmet Maşlakcı: "Gelecek nesiller için yeşil bir gelecek inşa etmek en temel sorumluluğumuz"

"Dünya Barış Üniversitesi olarak, bugün burada diktiğimiz fidanlar sadece toprağa değil, aynı zamanda geleceğe de ekilen tohumlardır. Bizim en büyük hedefimiz, gelecek nesillere sadece yaşanabilir bir çevre değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek bırakmaktır. Bu nedenle, çevre bilincini üniversitemizin temel değerlerinden biri olarak görüyor ve öğrencilerimizi bu doğrultuda yetiştiriyoruz.

Doç. Dr. Behiye Çavuşoğlu: "Adanın Yeşillendirilmesine Katkı Sağlamaktan Mutluluk Duyuyoruz"

DBÜ Rektör Vekili Doç. Dr. Behiye Çavuşoğlu, "Dünyamıza bir ağaç da biz dikelim düşüncesiyle buradayız. Adanın yeşillendirilmesine katkı sağlamak için öğrencilerimizle birlikteyiz." ifadelerini kullandı.