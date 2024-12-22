Ağaç budarken dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten düştü
Edremit’te dün meydana gelen "iş kazasında" 50 yaşındaki Hasan Keskin yaralandı.
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Edremit’te dün meydana gelen "iş kazasında" 50 yaşındaki Hasan Keskin yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan veriklen bilgiye göre, Edremit'te dün saat 13..00 sıralarında bir kişiye ait evin bahçesinde merdiven üzerinde ağaç budayan 50 yaşındaki Hasan Keskin dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Olay sonrası yaralanan Keskin, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Keskin, sağ ayak bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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