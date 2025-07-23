“Afet olmadan gereği yapılmalı”

KTMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altunç, yazılı bir açıklama yaparak aşırı sıcaklara karşı uyarılarda bulundu. Gölgede 40 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının, %90 nem oranı ile birlikte 95 derece olarak hissedildiğini belirten Altunç, bunun sağlık açısından son derece tehlikeli bir durum oluşturduğunu vurguladı.

Açıklamada, özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasının halkın bazı alışkanlıklar geliştirmesine neden olduğuna dikkat çekilerek, “Esnaf öğle saatlerinde işyerlerini kapatır, yollar tankerlerle sulanır, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmazdı. Zamanla bu alışkanlıklarımız ve konunun ciddiyeti unutuldu” ifadelerine yer verildi.

“Hissedilen sıcaklık 95 dereceye kadar çıkabiliyor”

Meteoroloji Dairesi’nin yayınladığı hissedilen sıcaklık tablosuna atıfta bulunan Altunç, 40 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının, nem oranına bağlı olarak tehlikeli seviyelere ulaştığını belirtti. Verilen örneklerde:

40°C sıcaklık %30 nemde 43°C

%55 nemde 59°C

%90 nemde ise 95°C olarak hissediliyor.

Altunç, “Bu değerler, sağlık açısından son derece tehlikeli bir tablo ortaya koyuyor. Güneş altında kalmamaya ve sağlık kurallarına uymaya özen gösterilmelidir” dedi.

“Rekor sıcaklık unutulmamalı”

1991-2020 yılları arasında Temmuz ayında ölçülen en yüksek sıcaklığın 46,6°C olduğunu hatırlatan Altunç, bu değerin 2024 yılı Haziran ayında 46,8°C ile aşıldığını ve bunun rekor bir değer olduğunu belirtti. “Atmosferin ısınması, nem tutma kapasitesini artırıyor. Bu nedenle sıcaklık arttıkça doğadaki denge de bozuluyor” ifadelerini kullandı.

“Yeşil alanlara ve yerel yönetimlere büyük görev düşüyor”

Açıklamada, doğaya verilen zararın cezasız kalmaması gerektiği vurgulanarak, yerel yönetimlerin yeşil alanlara daha fazla önem vermesi ve küresel ısınmaya karşı tedbirlerde liderlik etmesinin “önemli ve gerekli bir adım” olduğu belirtildi.

“Afet olmadan gereken yapılmalı”

Son olarak Altunç, “KTMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası olarak, afet yaşanmadan önce gerekenlerin yapılması konusunda somut adımlar beklemekteyiz. Henüz baş edebileceğimiz günlük sorunlar, bu gidişle baş edilemeyecek hale gelebilir” uyarısında bulundu.