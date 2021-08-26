CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman pandemi yönetimindeki kötü gidişata işaret etti ve sağlığı da, eğitimi de, ekonomiyi de, maliyeyi de duvara doğru sürüklemeye devam ettiğini söyledi.

“Adına ‘hükumet’ dedikleri yapı artık tamamen koptu” diyen Erhürman aylardır yapılmayan denetimler, aşının yeterince yaygınlaştırılmaması ve duyarsızlıkla günden güne büyüyen tehdidin, testlerin ücretli hale getirilmesiyle daha da büyütüldüğüne vurgu yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Erhürman şunları ifade etti:

Adına "hükumet" dedikleri yapı artık tamamen koptu! Aylardır yapılmayan denetimler, aşının yeterince yaygınlaştırılmaması ve duyarsızlıkla günden güne büyüyen tehdit, testlerin ücretli hale getirilmesiyle daha da büyütüldü.

Bu durum normalde test yapacak insanların testten kaçmasıyla, vaka sayılarında da, hastaneye yatan hasta sayılarında da artışa gebe. Ve bunun Maliyeye yaratacağı maliyetin test maliyetinden daha fazla olması dahi kuvvetle muhtemel. Sağlığı da, eğitimi de, ekonomiyi de, maliyeyi de duvara doğru sürüklemeye devam ediyorsunuz! Bu ülkenin, bu halkın başına gelmiş bir felaketsiniz!!!

Testler herkese ücretli!