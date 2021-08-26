Testler herkese ücretli!
Aşılı ya da aşısız olmasına bakılmaksızın herkes PCR ya da Antijen test ücretini kendi cebinden ödeyecek.
Aşılı ya da aşısız olmasına bakılmaksızın herkes PCR ya da Antijen test ücretini kendi cebinden ödeyecek.
Başbakan Ersan Saner’in Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada, COVID-19’a karşı aşısız olan kişilerin “aşıya teşvik edilmesi” adına, PCR ve Antijen testi ücretlerinin kendileri tarafından ödeneceğini açıklamıştı.
Resmi gazetede yayınlanan karara göre; “Tüm kişilerin olası PCR/Antijen/Karantina giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır” denildi.
“PCR/ ANTİJEN TESTLERİ VE KARANTİNA ÜCRETLERİ başlığı altında verilen bilgide, söz konusu mükellefiyetlerinin kamu maliyesi açısından sürdürülebilirliği bulunmadığından belirli kurallara tabi olarak oluşacak PCR/Antijen/Karantina mükellefiyetlerinin kendileri tarafından karşılanması amacıyla ücretlendirildiği kaydedildi.
Ayrıntılar gelecek
Aşısıza PCR 100, Antijen 40 TL!