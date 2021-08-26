Testler herkese ücretli!

Aşılı ya da aşısız olmasına bakılmaksızın herkes PCR ya da Antijen test ücretini kendi cebinden ödeyecek.

Başbakan Ersan Saner’in Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada, COVID-19’a karşı aşısız olan kişilerin “aşıya teşvik edilmesi” adına, PCR ve Antijen testi ücretlerinin kendileri tarafından ödeneceğini açıklamıştı.

Resmi gazetede yayınlanan karara göre; “Tüm kişilerin olası PCR/Antijen/Karantina giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır” denildi.

“PCR/ ANTİJEN TESTLERİ VE KARANTİNA ÜCRETLERİ başlığı altında verilen bilgide, söz konusu mükellefiyetlerinin kamu maliyesi açısından sürdürülebilirliği bulunmadığından belirli kurallara tabi olarak oluşacak PCR/Antijen/Karantina mükellefiyetlerinin kendileri tarafından karşılanması amacıyla ücretlendirildiği kaydedildi.

Ayrıntılar gelecek

Aşısıza PCR 100, Antijen 40 TL!