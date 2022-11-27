“Adaylıktan çekilmem söz konusu değil” dedikten 24 saat sonra adaylıktan çekildi

Cem Dana’nın, “Mağusa Belediyesi başkan adaylığından geri çekilmem söz konusu değildir” dedikten 24 saat sonra, adaylıktan çekildiği iddia edildi.

Dana’ya ait olduğu ifade edilen söz konusu kararı ilk olarak Güneş TV duyurdu.

Güneş TV’nin ardından UBP’ye genel başkan olarak görevlendirilen Ünal Üstel ise “Sayın Cem Dana’nın adaylıktan geri çekildiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım” açıklaması yaptı.

Söz konusu açıklamalara karşın, YENİDÜZEN’in ısrarlı çağrılarını yanıtsız bırakan Cem Dana, konuyla ilgili sosyal medya hesabından herhangi bir açıklama yapmadı.

Dana’nın sosyal medya hesabındaki son paylaşımının, “adaylıktan çekilmesinin söz konusu olmadığını” içeren bir haber olması dikkat çekti.

Güneş TV’de yer alan haberde, Dana’nın, UBP’ye genel başkan olarak görevlendirilen Ünal Üstel ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu ile bir görüşme yaparak, adaylıktan çekildiği ifade edildi.

Dana’ya ait olduğu iddia edilen bir açıklamanın yer aldığı haberde; Üstel, Hasipoğlu ve Dana’nın bulunduğu bir de fotoğraf yer aldı.

“Güneş” isimli haber sitesinde yer alan ve Dana’ya ait olduğu iddia edilen açıklama şöyle:

“Yıllarca Ulusal Birlik Partisinin birçok yönetim organında görev almış bir partili olarak özelde Gazimağusa, genelde ülkemin menfaatlerini dikkate alarak adaylıktan çekildiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Bu kararı verirken, ulusal davamız, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile ortak yürütmekte olduğumuz milli politikamız ışığında bu kararı verdim. Bundan sonra da özelde Gazi Mağusa, genelde ülkemin menfaatleri doğrultusunda, UBP çatısı altında hizmet vermeye devam edeceğim.”

Öte yandan Ünal Üstel ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yapmış olduğumuz görüşmenin ardından, Sayın Cem Dana Gazimağusa için ortaya koymuş olduğumuz projeleri ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ortak mutabakatla yürüttüğümüz dış politikamızı da dikkate alarak partisi ile tam bir uyum içerisinde yürüme kararı almıştır.

Cem kardeşimizi, adaylık konusunda ısrar etmeme kararından dolayı kutlar, UBP çatısı altında beraber yürüyecek olmamızdan büyük memnuniyet duyduğumu belirtirim.

Bu seçimin sadece bir yerel seçim olmadığını idrak etmesi tüm tabanımıza da örnek olmuştur.

Bu özverili kararın diğer bölgelerde UBP adayına rağmen aday olmayı düşünen partililerimize emsal teşkil etmesini temenni eder, partimizin tüm adaylarına başarılar dilerim.”