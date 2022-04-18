Adaya girişte 'Güvende Kal' uygulaması kaldırıldı

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, ülkeye girişlerde "Güvende Kal Uygulaması" aranmayacağını açıkladı.

Yurtdışından gelenler aşı kartı, aşısız kişiler ise 72 saat öncesi PCR veya 24 saat öncesi antijen test sonuçlarını göstererek ülkeye girebilecek.

Ada içi seyahat ve geçiş noktalarında da herhangi bir test istenmeyecek. Kapalı alan eğlence merkezleri, casino, sinema, tiyatro, otellerin kapalı alanları, ve berber kuaför gibi merkezler ile spor salonlarında aşısız kişilerin son 24 saat içerisinde yapılmış antijen testleri olacak şekilde ada pass sorgulaması devam edecek.

Covid-19 Pozitif kişiler

Covid -19 Pozitif kişiler için izolalasyon sürecinin testsiz 10 gün olduğu açıklandı.

Covid 19 PCR Pozitif sonucundan 10 gün sonra ilgili kişiler normal hayatına dönebilecek. İsteyen kişiler 7'nci ya da 10'uncu günde kontrol testi yaptırabilecek.

Okul çalışanları veya öğrenciler ise izolasyon süresinin sonunda negatif antijen testi ile okula dönebilecek, ayrıca bakım evi ya da huzur evi ile cezaevi çalışanları da negatif testle görevlerine dönecek.

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