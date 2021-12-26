“Adaya dönmeyi düşünmüyoruz”

Eğitimlerine yurt dışında devam eden öğrenciler kısa ve orta vadede adaya dönmeyi düşünmediğini söylüyor... Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘gelecek’ görmediklerini dile getiren öğrenciler, ekonomik ve siyasi belirsizlik kaygısı taşıyor...

Lüsen IŞIK

Eğitimlerine yurt dışında devam eden Kıbrıslı Türk öğrenciler kısa ve orta vadede adaya dönmeyi düşünmediklerini belirtti. Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘gelecek’ görmediklerini dile getiren öğrenciler, ekonomik ve siyasi belirsizlik kaygıları taşıyor.

Kimi öğrenciler ise adaya dönse bile güneyde iş bulmayı düşündüğünü, ilk tercihlerinin bu yönde olacağını belirtiyor.

YENİDÜZEN, yurt dışında eğitim gören öğrencilerle konuştu, gelecek kaygılarını sordu.

Doğa Özbilgehan, “Kesinlikle adaya dönmek opsiyon değil” diye konuşurken, Zeka Başel ise

kendi için iyi ve güvende hissedeceğim bir gelecek düşündüğünü, henüz nerde yaşamak istediğime karar vermediğini söyledi.

Ada Tek de “Kendim için Kıbrıs’ta bir gelecek görmüyorum ve sektör olarak iş bulabileceğimi sanmıyorum. Çalışıp hakkımın ve enerjimin israf olmayacağı bir yerde hayat kurmak istiyorum” diye konuştu.

Alara Yılmazer da ekonomik krizin içinde Kıbrıs’a dönüp, dönmeyeceğini sorduğunu, cevabının olumsuz olduğunu belirtti.

Ceren Beyhanlı ise ilk hedefinin İngiltere’de iş bulmak olduğunu ifade ederken, Berk Beidoğlu “Kıbrıs’ta yaşamak yakın gelecekte imkansız gözüküyor” şeklinde konuştu.

Mert Yücel de kısa ve orta vadede Kıbrıs’a dönme gibi bir düşüncesi olmadığını yineledi.

ÖĞRENCİLER NE DEDİ?

Doğa Özbilgehan: “Kesinlikle adaya dönmek opsiyon değil”

“Glasgow Üniversitesi’nde Statistik bölümü okuyorum. Aylık harcamamı azalttım. Daha depresif bir öğrenim hayatı sürüyorum. Üniversiteye başlamadan önce de adaya gelmek istemezdim ama şimdi kesinlikle geri dönmenin bir opsiyon olduğunu zannetmem. Belki yıllar sonra. Adaya dönsem bile güneyde iş bulmayı düşünüyorum.”

Zeka Başel: “Kendim için iyi ve güvende hissedeceğim bir gelecek düşünüyorum”

“Glasgow Üniversitesi’nde Genetik böşümü okuyorum. Alım gücüm düştü ve finansal yönden daha çok baskıda hissettim. Kendim için iyi ve güvende hissedeceğim bir gelecek düşünüyorum. Henüz nerde yaşamak istediğime karar verememekle birlikte yine de Kıbrıs her zaman olası yerlerden biri.”

Ada Tek: “Kendim için Kıbrıs’ta bir gelecek görmüyorum”

“Loughborough Üniversitesi’nde Siyaset ve Tarih okuyorum. Ekonominin bizi etkileyeceğini bilerek gittik ve Türk Lirası’nın günden güne değer kaybetmesi umutlarımızı iyice yitirmemize sebep oldu. Kendim için Kıbrıs’ta bir gelecek görmüyorum ve sektör olarak iş bulabileceğimi sanmıyorum. Çalışıp hakkımın ve enerjimin israf olmayacağı bir yerde hayat kurmak istiyorum. Gelecek için tedirginim. Eğer mümkünse, enerjimi ve potansiyelimi İngiltere’de kullanmak istiyorum.”

Alara Yılmazer: “Ya güneyde ya da İngiltere’de çalışmayı düşünüyorum”

“Essex Üniversitesi’nde Siyaset ve Sosyoloji okuyorum. Adamızda yaşanan kriz benim İngiltere’de öğrencilik hayatımı kötü ve çok ciddi şekilde etkiledi. Öncelikle, Sterlin para biriminin geçen haftalarda çok arttığı sürede ailemle oturup ciddi bir konuşma yapmak zorunda kaldım ve neredeyse İngiltere’ye geri dönmemem gerektiğini konuştuk. Biz bu ülkede TL kazanıp orada Sterlin ödemeye çalıştığımızda arada 20 katı bir fark oluyor. Ama son sınıf olduğum için mezuniyete son beş ay kala Kıbrıs’a dönmek olmaz, zor olsa da bir şekilde devam edeceğim. Benim bütün amacım İngiltere’de okuyup, ülkeme geri gelip gerçekten ülkem için çalışmak ve üretmektir. Fakat böyle bir durumda, aileme olan zararı TL ile ödeyemeyeceğim gerçeği ile, ya Güneyde ya da İngiltere’de çalışmayı düşünüyorum ve geri gelmeyi de düşünmüyorum. Eğitim yıllarım içinde bu kadar para harcadık, devletten hiçbir yardım ya da katkı almadık. Ekonomik krizin içinde Kıbrıs’a neden geri döneyim ki diye düşünmeye başladım ve maalesef cevabım negatif yönde.”

Ceren Beyhanlı: “İlk hedefim İngiltere’de iş bulmak”

“Leeds Üniversitesi’nde Biyolojik Bilimler bölümünde okuyorum. Adadaki ekonomik kriz tabii ki bizi de etkiledi, eskiden alabileceğim şeyleri artık gerekli olmadığı sürece daha az almaya başladım. Üniversiteyi tamamladıktan sonra ilk hedefim İngiltere’de iş bulup orda bir tecrübe kazanmak ve ileride Kıbrıs’a daha tecrübeli dönüp güneyde iş başvurusunda bulunmak.”

Berk Beidoğlu: “Kıbrıs’ta yaşamak yakın gelecekte imkansız gözüküyor”

“Manchester Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans bölümü okudum. İngiltere’ye en son iki sene önce gittim. Ama üzülerek söylüyorum ki benim gittiğim dönemin şartları şimdiki kadar ağır olmamasına rağmen üstümde her zaman ekonomik yönden bir baskı ve endişe vardı. Kesinlikle yurt dışında kalmayı planlıyorum. Kıbrıs’ta yaşamak yakın gelecekte imkansız gözüküyor.”

Mert Yücel: “Kısa ve orta vadede Kıbrıs’a dönme gibi bir düşüncem yok”

“Cambridge Üniversitesi’nde Kök Hücre Biyolojisi üzerine Master ve Doktora yapıyorum. Kişisel olarak ekonomik krizin üzerimdeki etkisi minimaldir denebilir. Bunun sebebi benim burada tıbbi araştırmalarımı destekleyen en büyük kurumlardan biri tarafından ödenmem ve okul giderlerimin de yine bu kurum tarafından karşılanmasıdır. Ancak, Türk Lirası ile doğrudan ilişkisi olan herhangi biri ile iletişime geçtiğimde (örneğin ailem ve arkadaşlarım) bu konuşmanın getirdiği üzüntü ve stresi de es geçmem mümkün değil. Kısacası, ekonomik olarak gündelik hayatım etkilenmese de Kıbrıs’ta durumun parlak olmadığını bilmek psikolojik olarak pek de olumlu bir şey değil. Üniversite sonrası planlarım akademik bir kariyere yönelik olduğundan, yurtdışında çalışmaya devam etme hedefim var. Yani Kıbrıs’tan bağımsız, tamamen uzmanı olduğum konuda bilimsel araştırmaya odaklanmak şu anki planım; ancak buna hangi ülkede devam edeceğim konusunda henüz net bir fikrim yok. Kısa ve orta vadede Kıbrıs’a dönme gibi bir düşüncem yok. Özellikle Kuzey Kıbrıs çeşitli sebeplerden ötürü araştırma kültürünün henüz oturmadığı ve bilimsel araştırma imkanlarının kısıtlı olduğu bir yer. Buna ek olarak ekonomik ve siyasi belirsizliklerin gündelik hayata fazlaca etki ettiği bir yere kariyer başlangıcında dönmenin faydalı bir hareket olduğunu düşünmemekteyim.”