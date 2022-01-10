Adanır: Cumhurbaşkanlığı binasına yönelik açıklama talihsiz

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın fiziksel durumuna yönelik açıklamanın talihsiz olduğunu söyledi.

Adanır ayrıca mevcut Cumhurbaşkanlığı binası ve karşısındaki yapı adasının da dahil olduğu alana Mimari Proje yarışması düzenlendiğini anımsattı; kazanan projenin de Cumhurbaşkanlığına teslim edildiğini açıkladı.

İŞTE ADANIR’IN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMASI:

“KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu tarafından "Cumhurbaşkanlığı binasının bugünkü fiziksel durumu, çalışanlarımızın ve binaya günübirlik dışardan gelen vatandaşlarımızın can güvenliği açısından ciddi anlamda risk arz etmektedir" şeklinde yapılan açıklamayı üzülerek ve hayretler içerisinde okudum.

Açıklamada Cumhurbaşkanlığı binası ve bağlı ofisler olarak kullanımda olan Eski Eserler Dairesi ve Anıtlar Yüksek Kurulundan yenileme çalışmaları için proje sunup onay alınmış binaların fotoğrafları paylaşılmıştır. Lefkoşa Surlar içerisindeki tarihi ve kültürel bir çok yapının, değerlerimizi yeniden sahiplenme sorumluluğu ile birçok bireysel yatırımlar yapılarak restore edilmesi ile Lefkoşa Surlariçi yeniden bir sosyal çekim merkezi haline gelmeye başlarken, Cumhurbaşkanlığının kendisinin kullanımda olan bu tarihi yapıların ciddi tehlike yarattığı açıklaması, devletin bu binaları restorasyon veya yapısal güçlendirme ile yaşatacak bilgi ve beceriye sahip olmadığına yönelik bir yanıltıcı algı yaratmaktadır. Bu algı ve düşünceyi reddediyorum.

KTMMOB'ye bağlı Odalar, Eski Eserler Dairesi ve Planlama Inşaat Dairesi gibi bu ülkenin teknik kurumları ve yetişmiş uzmanlarının hangisinden bahsedilen binalarla ilgili herhangi bir teknik rapor alındı mı? merak ediyorum. Eğer alınmıs ise bu raporlar kamuoyuna açıklansın ki bizlerde bilgi sahibi olalım. Öte yandan ülkenin en üst makamı olarak Cumhurbaşkanlığının kendisine bağlı binaların ciddi tehlike yarattığına dair bir açıklama yapması, halihazırda çalışanların tehlikede olduğu ve hemen binaların boşaltılması gerektiği gibi vahim ve yanıltıcı bir durumunda yaratıldığının farkında olunmaması ayrıca üzücüdür.

Son olarak belirtmeliyim ki geçmiş dönemlerde mevcut Cumhurbaşkanlığı binası, karşısındaki yapı adasının da dahil olduğu alana Mimari Proje yarışması düzenlenmiş ve kazanan proje Cumhurbaşkanlığına teslim edilmiştir. Yarışmayı kazanan Emre Akbil - Esra Can Akbil projeyi "Kıbrıs Türkünün Lideri olan KKTC Cumhurbaşkanı aynı zamanda söz konusu olan toplumun sesi olma sorumluluğunu taşır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlık binası tarihte, sembolik duruşun yanısıra toplumun iletişim merkezi olarak kendini yansıttığı ve bulduğu mekan olmuştur " şeklinde anlatmışlardı.”